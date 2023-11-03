https://news.day.az/officialchronicle/1611730.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".
"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил глава государства.
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