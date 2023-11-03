Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил глава государства.