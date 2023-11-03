https://news.day.az/officialchronicle/1611732.html Президент Ильхам Алиев: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность
Президент Ильхам Алиев: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность
К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".
Подчеркнув, что вспыхивают войны, кровавые конфликты, Президент Ильхам Алиев сказал: "В таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше".
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