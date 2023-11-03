Президент Ильхам Алиев: В следующем году на восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях планируется выделить не менее 2,4 миллиарда долларов США

Сразу после завершения Отечественной войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме 7 миллиардов долларов США. В следующем году планируется выделить не менее 2,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Отметив, что наша страна реализует программу "Великого возвращения", глава государства заявил: "В города Лачин и Физули, а также в три села уже возвратились бывшие вынужденные переселенцы - истинные хозяева этих земель. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек".

Выразив признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за школу, строительство которой завершено в городе Физули, и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за строящийся творческий центр, Президент Ильхам Алиев сказал: "Это - проявление дружбы и братства между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана".