https://news.day.az/officialchronicle/1611827.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в 10-м Саммите Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в 10-м Саммите Организации тюркских государств
3 ноября от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Астане был организован официальный прием в честь глав государств и правительств, участвующих в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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