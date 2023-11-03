Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в 10-м Саммите Организации тюркских государств

3 ноября от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Астане был организован официальный прием в честь глав государств и правительств, участвующих в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.