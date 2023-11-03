https://news.day.az/officialchronicle/1611832.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
3 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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