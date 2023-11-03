Президент Ильхам Алиев: Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было

Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 ноября во время выступления на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Хотя Армения в 2022 году заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот факт, что премьер-министр Армении 2 сентября этого года поздравил с так называемой "независимостью" вымышленное образование, и проведенные 9 сентября в Карабахе так называемые "президентские выборы" были неуважением и прямой угрозой территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

19 сентября 2023 года взрывы мин, намеренно размещенных незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших освобожденных землях, унесли жизни 6 гражданских лиц и сотрудников полиции. После этого Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В результате операции, которая завершилась в течение 23 часов, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион", - сказал глава государства.