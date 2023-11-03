Президент Ильхам Алиев утвердил Устав Национальной академии наук Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Устава Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Устав Национальной академии наук Азербайджана", принятый на Общем собрании Национальной академии наук Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.