Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии

4 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналену Бербок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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