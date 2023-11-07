https://news.day.az/officialchronicle/1612764.html Повышена зарплата военнослужащих минобороны Азербайджана - Указ
Повышена зарплата военнослужащих минобороны Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы министерства обороны Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, ежемесячная зарплата действующих военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики повышена в среднем на 20 процентов.
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