Повышена зарплата военнослужащих минобороны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы министерства обороны Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, ежемесячная зарплата действующих военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики повышена в среднем на 20 процентов.