https://news.day.az/officialchronicle/1612766.html Повышены оклады спецназовцев минобороны Азербайджана - Указ
Повышены оклады спецназовцев минобороны Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении должностных окладов военнослужащих Сил специального назначения министерства обороны Азербайджанской Республики,
Как передает во вторник Trend, согласно указу, ежемесячные должностные оклады офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы Сил специального назначения министерства обороны Азербайджанской Республики повышена в среднем в 2,1 раза.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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