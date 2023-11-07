https://news.day.az/officialchronicle/1612767.html Повышены зарплаты военнослужащих Главного управления внутренних войск МВД Азербайджана - Указ
Повышены зарплаты военнослужащих Главного управления внутренних войск МВД Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Главного управления внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Главного управления внутренних войск МВД Азербайджанской Республики повышаются в среднем на 20 процентов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре