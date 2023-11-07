Повышена зарплата военнослужащим ГПС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих ГПС Азербайджанской Республики повышаются в среднем на 20 процентов.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.