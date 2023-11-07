https://news.day.az/officialchronicle/1612769.html Повышена зарплата военнослужащим ГПС Азербайджана - Указ
Повышена зарплата военнослужащим ГПС Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих ГПС Азербайджанской Республики повышаются в среднем на 20 процентов.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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