Повешены оклады военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики увеличены в среднем на 20 процентов.