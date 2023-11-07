https://news.day.az/officialchronicle/1612772.html Повешены оклады военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджана - Указ
Повешены оклады военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики увеличены в среднем на 20 процентов.
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