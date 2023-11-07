https://news.day.az/officialchronicle/1612796.html Трем военнослужащим минобороны Азербайджана присвоено звание генерал-майора - Распоряжение
Трем военнослужащим минобороны Азербайджана присвоено звание генерал-майора - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении трем военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики высшего воинского звания "генерал-майор".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" было присвоено полковникам Фариду Алибаба оглу Алиеву, Намигу Сулейман оглу Байрамову и Мушфигу Хыдыр оглу Мамедову.
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