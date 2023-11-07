Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили село Венгли Кяльбаджарского района

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили село Венгли Кяльбаджарского района.

Отметим, что армяне совершили в период оккупации очередной акт вандализма, изготовив щит из номеров личных автомобилей азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев дал поручение демонтировать щит.

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