https://news.day.az/officialchronicle/1612827.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили село Венгли Кяльбаджарского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили село Венгли Кяльбаджарского района
7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили село Венгли Кяльбаджарского района.
Отметим, что армяне совершили в период оккупации очередной акт вандализма, изготовив щит из номеров личных автомобилей азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев дал поручение демонтировать щит.
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