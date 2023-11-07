Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили город Шуша

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша, и работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Женская гимназия".

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