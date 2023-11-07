Президент Ильхам Алиев поручил демонтировать изготовленную армянами в Кяльбаджаре доску из номеров личных автомобилей азербайджанцев

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили село Венгли Кяльбаджарского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев дал поручение демонтировать доску, изготовленную в период оккупации из номерных знаков личных автомобилей азербайджанцев и демонстрирующую очередной акт вандализма армян.

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