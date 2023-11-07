Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября прибыли в город Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе, состоящем из 23 зданий, в городе Шуша.

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