https://news.day.az/officialchronicle/1612839.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Гимназия для девочек"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Гимназия для девочек"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили 7 ноября город Шуша.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Гимназия для девочек" в городе Шуша.
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