Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Гимназия для девочек"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили 7 ноября город Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Гимназия для девочек" в городе Шуша.

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