Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектами по реставрации и реконструкции, которые будут осуществлены Фондом Гейдара Алиева в Шуше

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с проектами по реставрации и реконструкции, которые будут осуществляться Фондом Гейдара Алиева в городе Шуша в ряде зданий, расположенных на улице Панахали хана.

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