https://news.day.az/officialchronicle/1612843.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди приняли участие в открытии отеля Yasəmən.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре