Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди приняли участие в открытии отеля Yasəmən.

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