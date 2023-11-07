https://news.day.az/officialchronicle/1612846.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели здание профессиональной школы и колледжа в городе Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели здание профессиональной школы и колледжа в городе Шуша
7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели здание профессиональной школы и колледжа в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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