https://news.day.az/officialchronicle/1612850.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы №1 города Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы №1 города Шуша
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября приняли участие в открытии полной средней школы №1 города Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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