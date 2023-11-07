Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реконструкционными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети "Мамай" в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября ознакомились с реконструкционными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети "Мамай" в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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