https://news.day.az/officialchronicle/1612857.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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