Стало известно число военнослужащих, награжденных сегодня в рамках распоряжений Президента Азербайджана

Стало известно, сколько всего лиц награждено в рамках распоряжений, подписанных сегодня Президентом Ильхамом Алиевым по случаю Дня Победы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжениями главы государства награждены в общей сложности 1262 человека.

206 из них - военнослужащие, ставшие шехидами в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахе 19-20 сентября 2023 года. Также в этом перечне 8 сотрудников полиции, погибших 19 сентября 2023 года в результате взрыва мины на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша; 1 пропавший без вести во время Отечественной войне военнослужащий, получивший статус шехида, участник Отечественной войны и инвалид войны I группы.

30 человек награждены орденом "Азербайджанский флаг", 1 - орденом "Рашадат" 2-й степени, 55 - орденом "Рашадат" 3-й степени, 6 человек награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, 283 - "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени, 327 человек - медалью "За Родину", 130 - медалью "За отвагу", 5 человек награждены орденом "Карабах", 1 - медалью "За освобождение Суговушана", 1 - медалью "За освобождение Ходжавенда", 182 человека - медалью "За отличие в бою", 176 - медалью "Отважный боец", 273 человека награждены медалью "За боевые заслуги".