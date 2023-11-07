Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели Крепостные стены и прилегающую территорию в городе Шуша

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели в городе Шуша Крепостную стену и прилегающую к ней территорию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Было сообщено, что Шуша была основана в 1752 году Карабахским ханом Панахали ханом, в честь которого город в первое время называли также и Панахабадом. В последующий период город именовали просто Гала (Крепость). Позже народ стал называть крепость Шушинской крепостью, а позднее стали называть просто Шуша. У Шушинской крепости было три основных ворот: Гянджинские, Иреванские и Агогланские. Названия всех трех ворот часто упоминаются в исторических источниках, они также указаны во всех генеральных планах города Шуша, составленных в XIX веке. Сразу после освобождения города от оккупации в исторической Шушинской крепости были проведены реставрационные работы. На крепости восстановлена надпись "Шуша".