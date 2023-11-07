Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится: "Шуша. 07.11.2023".