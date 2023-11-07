Председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы

Председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени представителей литовской интеллигенции, общественно-культурных деятелей, участвующих в деятельности Литовско-азербайджанской ассоциации имеем честь искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы и передать Вашему превосходительству наилучшие пожелания.

Историческая Победа в Отечественной войне, которая велась за освобождение Карабаха от оккупации, а также гордо поднятый Вами Государственный флаг Азербайджана на центральной площади города Ханкенди 15 октября этого года вызывали у нас чувство большой радости.

Это - торжество полного восстановления международного права и справедливости, а также территориальной целостности Азербайджана.

Верим, что трехцветный Флаг Азербайджана будет вечно развеваться в Карабахе и азербайджанцы будут жить там всегда.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляем Вас со знаменательной датой - Днем Победы, желаем Вам новых успехов в высшей государственной деятельности, народу Азербайджана - мира, постоянного развития и благополучия.

С глубоким уважением,

председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации:

Махир Хамзаев

Арвидас Вальенис

Дейвидас Стапонкус

Ромас Дабрукас

Владас Турчинавичюс

Римантас Вайткявичюс и другие (22 человека)".