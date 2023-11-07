Председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы
Председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
От имени представителей литовской интеллигенции, общественно-культурных деятелей, участвующих в деятельности Литовско-азербайджанской ассоциации имеем честь искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы и передать Вашему превосходительству наилучшие пожелания.
Историческая Победа в Отечественной войне, которая велась за освобождение Карабаха от оккупации, а также гордо поднятый Вами Государственный флаг Азербайджана на центральной площади города Ханкенди 15 октября этого года вызывали у нас чувство большой радости.
Это - торжество полного восстановления международного права и справедливости, а также территориальной целостности Азербайджана.
Верим, что трехцветный Флаг Азербайджана будет вечно развеваться в Карабахе и азербайджанцы будут жить там всегда.
Ваше превосходительство, еще раз поздравляем Вас со знаменательной датой - Днем Победы, желаем Вам новых успехов в высшей государственной деятельности, народу Азербайджана - мира, постоянного развития и благополучия.
С глубоким уважением,
председатель и активисты Литовско-азербайджанской ассоциации:
Махир Хамзаев
Арвидас Вальенис
Дейвидас Стапонкус
Ромас Дабрукас
Владас Турчинавичюс
Римантас Вайткявичюс и другие (22 человека)".
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