https://news.day.az/officialchronicle/1612944.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Победы - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Победы - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю всех с Днем Победы, ставшим торжеством нашей национальной гордости! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре