Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Победы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю всех с Днем Победы, ставшим торжеством нашей национальной гордости! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!"