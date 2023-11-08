Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в военном параде в городе Ханкенди

8 ноября в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в параде приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

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