Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские солдаты и офицеры на протяжении 44 дней проявили истинный героизм на поле боя

За сорок четыре дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед и ни дня не сделали шагу назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Подчеркнув, что вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, что, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было более 12 тысяч дезертиров, глава государства отметил: "Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества".