Президент Ильхам Алиев: Во время Шушинской операции сыны Азербайджана продемонстрировали большую силу, профессионализм и самоотверженность

Выступая на военном параде, состоявшемся в городе Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о Шушинской операции, проведенной в период Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отметив, что во время этой операции сыны Азербайджана проявили самоотверженность, глава государства подчеркнул: "Конечно же, Шушинская операция занимает особое место в ходе 44-дневной Отечественной войны. Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности. Сыны Азербайджана продемонстрировали это".