Президент Ильхам Алиев: Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором

После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время (после Шушинской победы - ред.) войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь - на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг", - отметил глава государства.