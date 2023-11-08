https://news.day.az/officialchronicle/1613131.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе - ФОТО
8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре