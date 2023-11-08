Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе

8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется