https://news.day.az/officialchronicle/1613136.html Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Служитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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