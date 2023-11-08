Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Служитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.