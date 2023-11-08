Наследный принц Королевства Саудовская Аравия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед ибн-Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня государственного флага, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.