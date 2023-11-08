https://news.day.az/officialchronicle/1613139.html Наследный принц Королевства Саудовская Аравия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед ибн-Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня государственного флага, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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