https://news.day.az/officialchronicle/1613141.html Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война, мы добились желаемого
Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война, мы добились желаемого
Нам не нужна новая война, мы добились желаемого.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.
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