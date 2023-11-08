Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война, мы добились желаемого

Нам не нужна новая война, мы добились желаемого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

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