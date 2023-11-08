Президент Ильхам Алиев: Я никогда не сомневался, что этот день наступит и в городе Ханкенди пройдет военный парад под Флагом Азербайджана

Сколько бы у тебя ни было оружия и боеприпасов, сколько бы современных военных технологий ты ни использовали, именно солдаты и офицеры с оружием в руках одерживают победу. Именно они идут грудью вперед, они готовы идти на смерть, и мы это продемонстрировали. Азербайджанские солдаты и офицеры проявили настоящий героизм и отвагу, прорвав шесть линий обороны в сложнейших, неблагоприятных географических условиях, преодолев более миллиона заложенных мин, уничтожив позиции противника, расположенные на высотах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Память о наших дорогих шехидах будет жить в наших сердцах вечно. Мы показали всему миру силу, волю и несгибаемый дух азербайджанского народа. То есть мы ждали этого дня, когда вели подготовительные работы. За эти двадцать лет я ни разу не сомневался, что сегодняшний день наступит, и в городе Ханкенди пройдет военный парад под Флагом Азербайджана", - сказал глава государства.