https://news.day.az/officialchronicle/1613147.html Парад Победы в Ханкенди
Парад Победы в Ханкенди
8 ноября в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.
В параде приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет видеотрансляцию парада:
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