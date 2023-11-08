Парад Победы в Ханкенди

8 ноября в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

В параде приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет видеотрансляцию парада: