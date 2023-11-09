https://news.day.az/officialchronicle/1613206.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Пусть наши сердца всегда будут наполнены гордостью за нашу Родину, наш флаг и наш народ!"
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