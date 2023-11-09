Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Пусть наши сердца всегда будут наполнены гордостью за нашу Родину, наш флаг и наш народ!"