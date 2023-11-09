https://news.day.az/officialchronicle/1613218.html В Ташкенте состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Пакистана - ФОТО
В Ташкенте состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Пакистана - ФОТО
9 ноября в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвааром-уль-Хаком Какаром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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