В Ташкенте состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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