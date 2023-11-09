Президент Ильхам Алиев принимает участие в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте

9 ноября в столице Республики Узбекистан городе Ташкент проходит 16-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретил Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Новость обновляется