https://news.day.az/officialchronicle/1613252.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - ФОТО
9 ноября в столице Республики Узбекистан городе Ташкент проходит 16-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретил Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.
Затем было сделано совместное фото.
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