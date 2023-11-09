https://news.day.az/officialchronicle/1613275.html Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил и поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Шавкат Мирзиёев сказал в ходе выступления на открытии 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.
Ш.Мирзиёев отметил, что за время своего председательства Азербайджан выступил с рядом инициатив и внес плодотворный вклад в деятельность организации.
Президент Узбекистана подчеркнул, что инициативы Азербайджана по связям и "зеленой" энергии весьма важны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре