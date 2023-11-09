Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается. В прошлом году я совершил один государственный и два рабочих визита в Узбекистан. В ходе каждого визита я становлюсь свидетелем результатов всесторонних реформ и социально-экономического развития Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

Искренне поздравив руководство Узбекистана с достигнутыми успехами, глава государства отметил: "После своего переизбрания Президентом Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев совершил первый государственный визит в Азербайджан. Это еще раз демонстрирует, насколько глубоки братские отношения между двумя нашими странами".