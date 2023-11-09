В Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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