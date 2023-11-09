https://news.day.az/officialchronicle/1613341.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников 16-го Саммита ОЭС в Ташкенте
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников 16-го Саммита ОЭС в Ташкенте
9 ноября в Ташкенте был организован официальный прием в честь участников 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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