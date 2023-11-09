Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников 16-го Саммита ОЭС в Ташкенте

9 ноября в Ташкенте был организован официальный прием в честь участников 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется