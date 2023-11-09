https://news.day.az/officialchronicle/1613349.html Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
9 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана проводили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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