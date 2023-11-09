Завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан

9 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана проводили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.