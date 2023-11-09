Президент Ильхам Алиев: Маршруты, которые будут проходить через Астару и по территории Агбенда, будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном
Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси в Ташкенте 9 ноября.
Глава государства с уверенностью отметил, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора "Север-Юг".
"В результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, один - через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах", - подчеркнул Президент Азербайджана.
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